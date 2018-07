Visual Emilia? Looks inusitados marcam desfile de Marc Jacobs na NYFW

As modelos usaram dreadlocks coloridos e roupas com patchwork no desfile da Marc Jacobs Foto: AFP PHOTO / ANGELA WEISS

As modelos do desfile da Marc Jacobs, que aconteceu nesta quinta-feira na Semana de Moda de Nova York, pareciam ter acabado de sair de uma festa rave dos anos 1970. Sandálias plataformas, peças metalizadas e transparências faziam parte dos looks, que foram arrematados com um penteado diferente. As tops, como Kendall Jenner, Irina Shayk, Karlie Kloss e Bella e Gigi Hadid, apareceram na passarela com dreadlocks coloridos, que deram o que falar na internet.

Enquanto alguns se mostraram dispostos a adotar o visual ainda hoje, muitos internautas criticaram o estilista, acusando-o por apropriação cultural, já que o visual é característico dos negros e havia poucas modelos negras no desfile. Já por aqui, a associação foi certeira com um clássico da nossa literatura: a boneca Emília, da obra de Monteiro Lobato, ainda mais quando o penteado apareceu usado com roupas de patchwork.