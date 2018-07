Vídeo: make iluminado é tendência. Aprenda

Carven verão 2017 Foto: Divulgação

A Semana de Moda de Paris trouxe maquiagens mais leves e iluminadas, tudo a ver com a estação mais quente do ano. A tendência apareceu nos desfiles de Courrèges, Vionnet e Carven, assinados pela M.A.C Cosmetics. O visual ainda combina com produções frescas e é ideal para o verão brasileiro, que tem temperaturas altíssimas.

Carven verão 2017.











Vionnet verão 2017