Vídeo inspira mulheres plus size a usarem roupas justas e biquínis

Vídeo do BuzzFeed quebra estereótipos de mulheres plus size Foto: Reprodução

Mulher plus size não pode usar vestidos justos, biquínis ou lingerie, roupas com cores fortes e estampas, serem esportivas, usarem short e tops cropped…

Será? Em um vídeo com mais de um milhão de visualizações no YouTube, publicado no sábado, 18, pelo BuzzFeed, mulheres plus size reais aparecem vestidas com todos estes “mitos” para estimularem as outras a se sentirem mais seguras de si e confiantes. Assista abaixo.