Victoria Beckham sonha em desenhar vestido de noiva de Pippa Middleton

Pippa Middleton, irmã mais nova da duquesa de Cambridge Kate Middleton, chamou atenção no casamento real Foto: Divulgação

Desde que descobriu que a irmã da Duquesa de Cambrigde noivou com o bilionário James Matthews em julho, a fashionista de 42 anos tem rabiscado em seu caderno para criar um material incrível para a cerimônia prevista para 2017.

Uma fonte próxima à empresária contou: "Ela ama a ideia de outro casamento Real. Pippa ficou lisonjeada quando Victoria a abordou no casamento de Catherine [2012], mas ela cogita a opção de escolher um designer desconhecido e transformá-lo em uma estrela da noite para o dia".

Entretanto, a ex-integrante das Spice Girls não perdeu as esperanças de que sua amiga Eva Londoria - que usou vestido de noiva desenhado por Victoria - ajude a promover seu trabalho.

A fonte explicou: "Victoria planeja uma campanha charmosa. Ela está visitando as amigas celebridades, incluindo Eva Longoria, para ajudarem a promovê-la. Ela sabe que Pippa é uma grande fã de Hollywood e espera chamar sua atenção com ícones como Kate Beckinsale e Scarlett Johansson".

Um informante detalhou para a revista Now: "Logo que ela ouviu as novidades sobre o casamento, Victoria enviou um grande buquê de rosas brancas parabenizando a bela. E conseguiu chamar a atenção de Pippa. Vic enviou algumas sugestões de vestidos e prometeu parceria com ela em campanhas se for escolhida. Victoria está apelando de todas as formas que pode. Ela está decidida e não irá parar até a escolha ser feita".