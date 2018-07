Vestido de noiva de Isabeli Fontana tinha 10 mil cristais Swarovski

Isabeli Fontana vestiu Água de Coco, grife da qual é garota propaganda, e Di Ferreiro usou Coca-Cola Jeans Foto: Bang Showbiz

O vestido de noiva usado por Isabeli Fontana, nesta terça-feira, 9, para se casar com Di Ferrero, foi bordado com 10 mil cristais Swarovski e confeccionado pela grife Água de Coco, da qual ela é garota propaganda.

Trata-se do primeiro vestido de noiva confeccionado pela marca de moda praia e foi feito sob medida para a modelo, que pediu para Renato Thomaz, estilista da grife, confeccionar a peça. Feito de tule, o vestido foi bordado a mão com mais de 10 mil cristais e 30 mil canutilhos e pesa aproximadamente 5 kg. Demorou quatro meses para ficar pronto.

A modelo e o vocalista do NX Zero se casaram em uma cerimônia intimista em uma praia paradisíaca das Ilhas Maldivas, sem convidados. A top disse sim nas areias do Soneva Fushi, um resort de luxo localizado na ilha Kunfunadhoo, no atol de Baa. Dias antes da cerimônia, Isabeli fotografou na ilha um editorial de capa para a revista brasileira Marie Claire, no qual também usou peças da Água de Coco.

Di optou por um look de linho Coca-Cola Jeans e os noivos trocaram alianças criadas por Silvia Furmanovich.

O casal decidiu oficializar a relação que começou em 2013. O noivado dos pombinhos aconteceu durante uma viagem a Capri, onde Di deu uma aliança para Isabeli com a inscrição "real love".