Veja quais itens de luxo poderiam ser comprados com o dinheiro ‘suspeito’ da mulher de Cunha

Em duas ocasiões diferentes, Cláudia Cruz gastou US$ 5.018,50 na Louis Vuitton, diz a denúncia do Ministério Público. Os procuradores, porém, não explicitam exatamente quais itens foram adquiridos por ela. A partir de uma pesquisa feita no e-commerce da marca, o Moda e Beleza Estadão levantou que com tal quantia poderiam ter sido comprados os seguintes itens: uma bolsa modelo Neverfull (US$ 1.070,69), uma bolsa Speedy da coleção de verão (US$ 1.110,35), uma bota Palm Canyon, hit entre as fashionistas (US$1.008,38), um lenço com o monograma LV (US$ 453,20), um guarda-chuva da marca (US$ 464,53) e um porta-níquel (US$ 152,96).

Foto: Divulgação