Veja os looks do tapete vermelho do Tony Awards 2016

A atriz Allison Williams, conhecida por viver Marnie no seriado 'Girls', apostou em um macacão com ar de terninho DKNY Foto:

O Tony Awards, maior premiação do teatro americano, ocorreu na noite de domingo, 12, em Nova York. O grande vencedor da noite foi o musical "Hamilton", inspirada na história de um dos fundadores dos Estados Unidos, que levou 11 estatuetas.

Entre os destaques do tapete vermelho, estão a atriz Claire Danes, do seriado 'Homeland', que surgiu de longo fluido e minimalista assinado por Narciso Rodriguez, e Cate Blanchett, uma das apresentadoras, que optou por um look moderno assinado por Nicolas Ghesquière, da Louis Vuitton. Tendência de primavera no hemisfério norte, estampas florais ganharam vez nos longos de Lupita Nyong'O, de Hugo Boss, e de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue América, que vestiu Elsa Schiaparelli Couture.

A noite também foi marcada por um tom sóbrio e discursos emocionados após o tiroteio que deixou 50 mortos em uma boate LGBT em Orlando, na Flórida, na madrugada de domingo. O anfitrião James Corden iniciou o evento com um discurso em honra às vítimas. "Sua tragédia é nossa tragédia... o ódio nunca irá vencer", disse.