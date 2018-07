Veja o que vai acontecer na 42ª edição da São Paulo Fashion Week

Helô Rocha verão 2017. Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

A próxima edição da São Paulo Fashion Week, que acontece entre os dias 23 e 28 de outubro, não se restringe ao Parque Ibirapuera. Com o tema “Trans”, o evento fala de mobilidade, trânsito e ocupação. Grande parte das marcas se apresenta em pontos culturais da cidade, enquanto outras desfilam em tendas montadas no parque. Comuns nas grandes capitais da moda ao redor do mundo, como Nova York e Paris, os desfiles externos prometem levar o público a lugares bacanas, como como o Masp, a Pinacoteca e o Teatro Oficina.

O modelo de coleções por estações está ficando para trás. Agora, as roupas não seguem mais propostas para serem usadas no verão e no inverno. Os tecidos estão se adaptando às estações e as coleções estão sendo colocadas nas vitrines semanalmente pela maioria das grandes marcas. O fenômeno chamado “see now, buy now” (veja agora, compre agora) coloca as roupas nas vitrines na sequência dos desfiles. Com o fast fashion e a divulgação em massa dos hits das passarelas nas redes sociais, as marcas não veem mais sentido em criar o desejo no consumidor e esperar seis meses para saciá-lo, como acontecia antigamente, na era analógica.

Fabio Souza e Alexandre Herchcovitch. Foto: Luciana Prezia/ESTADAO

Por outro lado, em um movimento mais “slow”, pequenos negócios e ateliers ganham força, com peças sob medida. E nessa linha, estilistas famosos recorrem ainda à reutilização de peças de brechó recriando modelos a partir de matéria-prima antiga. É o caso de Alexandre Herchcovitch, que aposta no upcycling nesta nova temporada. Hoje, ele está à frente da À La Garçonne, loja de seu marido Fabio Souza, que começou vendendo móveis antigos e roupas usadas.