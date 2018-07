Veja como cuidar de seus casacos, jaquetas de couro e tricôs

É mais fácil do que parece recuperar as peças essenciais do guarda-roupa de inverno. Foto: Reprodução/ Lookbook

Todo ano a história se repete. As temperaturas caem, chega o inverno e, quando você resolve tirar do guarda-roupa as peças de frio... A jaqueta de couro está com o aspecto ressecado, o sobretudo está com cheiro de guardado e o blusão de lã cheio de bolinhas. Antes de apelar para uma ida ao shopping, mantenha calma. É mais fácil do que parece recuperar as peças essenciais do guarda-roupa de inverno. Micaela Goés, especialista em arrumação e apresentadora do programa Santa Ajuda, do canal GNT, garante que há jeito para tudo.

Jaqueta de couro

A jaqueta de couro parece estragada? Comece removendo o mofo com um pano umedecido em uma mistura com partes iguais de água e vinagre de álcool. Deixe secar à sombra e, em seguida, com outro pano, passe hidratante corporal na peça. Isso mesmo, aqueles comprados em farmácia, de preferência neutro, sem cor e sem cheiro. Para não correr riscos, aplique em uma parte pequena e pouco visível da jaqueta e observe a reação do material. Quando estiver seca e na hora de guardar, não cubra-a com plástico, pois isso impede a respiração e facilita a formação de bolor. O ideal é optar por tecidos, como algodão e TNT.

Sobretudo

Os sobretudos devem ser lavados no início e no final de cada temporada de frio. "E sempre de acordo com as instruções da etiqueta", diz Micaela. "Ocasionalmente, dependendo do uso, ele pode ser lavado no meio da temporada, mas, em geral, isso não é necessário, pois o casaco não entra tanto em contato com a pele."

Malhas e tricôs

Lave as blusas de lã à mão e com sabão neutro. Se estiverem com bolinhas, vale retirá-las delicadamente com lâmina de barbear ou investir em aparelhos específicos para isso, os chamados 'papa bolinhas'. “A minha recomendação é sempre fazer a mudança de roupas no guarda-roupa de acordo com a estação, isso ajuda a ter mais espaço e a separar as peças melhor”, explica Micaela. “Sempre guarde as roupas lavadas e, quando possível, tire-as para arejar.”