Tommy Hilfiger cria parque de diversões para Gigi Hadid em Nova York

Grife criou um parque de diversões para fazer lançamento de nova coleção Foto: Divulgação

NOVA YORK - De longe, já era possível avistar a roda gigante iluminada e o letreiro do Tommy Pier. Na noite da sexta-feira, 9, a marca americana Tommy Hilfiger montou um grande parque de diversões para apresentar a coleção do outono 2016 criada em parceria com a modelo Gigi Hadid. O clima foi de festa.

A passarela era iluminada por centenas de cordões de lâmpadas. Em volta dela, além da roda gigante, havia barraquinhas de cachorro quente, hambúrguer, donnuts, cerveja, batata frita e de jogos, como argolas e arremesso (e se acertassem, os convidados ganhavam prendas de verdade). A presença mais comentada da primeira fila foi a da cantora Taylor Swift, uma das melhores amigas de Gigi. Juntas, elas somam no Instagram 113,2 milhões de seguidores (Taylor, com 90,7; e Gigi, com 22,5). Só isso já explica a intenção da marca com a colaboração e o superdesfile: fazer barulho e vender muito.

De fato, a coleção pensada no formato "veja agora, compre agora" tem muitas peças com potencial parar virar hit. A inspiração é náutica, militar e esportiva, sem deixar de lado o estilo preppy americano que consagrou a Tommy. Pense em jaquetas varsity de naylon, jaquetas de veludo decoradas; jeans altos com seis botões; e calças baixas usadas com o elástico da calcinha aparecendo. Há ainda uma série de moletons, shorts boxers e tênis.

Depois do show, além de se divertirem no parque, os convidados podiam comprar as peças em duas lojas montadas lá dentro. As vendas pareciam fluir bem. "Realmente queríamos ouvir o consumidor: ele quer acesso rápido, mas sem deixar de fora a experiência da coleção e da compra", disse Tommy em entrevista antes do desfile. "É incrível depois de tanto tempo de mercado poder fazer algo assim, realmente inovador e disruptivo."