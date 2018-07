Tommy Hilfiger anuncia segunda coleção com Gigi Hadid

Gigi Hadid no último desfile de Tommy Hilfiger. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Com o mote "love to be part" (amo fazer parte), Tommy Hilfiger anuncia nova coleção cápsula com a modelo Gigi Hadid. Depois do sucesso da primeira, a nova linha fará parte do verão 2017, que será apresentada na Semana de Moda de Nova York em fevereiro do próximo ano.

A novidade é que agora o público poderá opinar e escolher as peças preferidas da coleção. A votação acontece no site da marca até o dia 31 de outubro. A segunda edição de "Tommy x Gigi" estará à venda logo em seguida da apresentação da próxima temporada.