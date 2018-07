Thais Fersoza quer dar um tempo na carreira até filha completar um ano

A atriz Thais Fersoza usou Lethicia Bronstein para ir ao lançamento da nova coleção da estilista Foto: Divulgação

De saia bordada e jaqueta jeans, Thais Fersoza deu uma pausa na nova rotina de mãe para comparecer a um evento fashion em São Paulo. O look era todo assinado pela estilista Lethicia Bronstein, que lançou nova coleção em seu ateliê paulistano na terça-feira, 1. Essa foi uma das primeiras aparições públicas de Thais desde o nascimento de Melinda, sua filha com o cantor sertanejo Michel Teló. A menina acaba de completar três meses e deve continuar ganhando atenção total da mamãe até fazer um ano.

"Pretendo esperar um pouco para curtir essa fase. Quero me dedicar só a ela', disse a atriz. "Se der certo, vou ficar bastante feliz." Atualmente, ela está no ar na novela ‘Escrava Mãe’, da rede Record, em que interpreta a vilã Maria Isabel, uma mulher manipuladora e preconceituosa. “Dei muita sorte, porque fiz a novela no ano passado e não teria como eu gravar outra coisa agora. Estou curtindo a neném vendo a novela passar.”

A atriz também falou de como seu estilo mudou após o nascimento de Melinda. Agora, ela dá preferência a peças confortáveis e mais comportadas. “Não dá para você ficar com a neném no colo e ficar ajeitando o decote, subindo saia”, contou. “Nunca fui muito de seguir tendências. Sou baixinha e tenho quadril largo, não é tudo que está na moda que veste bem no meu corpo."