Tênis com luz de led faz sucesso também entre os adultos

Os atletas da Grã-Bretenha usaram tênis com luz de led na cerimônia de encerramento da Olimpíada do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Twitter

Queridinho das crianças, o tênis com luz de led na sola agora vem fazendo sucesso também entre os mais crescidinhos. Na cerimônia de encerramento da Olimpíada do Rio de Janeiro, que ocorreu no último dia 21, os atletas da delegação britânica usaram tênis com luz de led, que piscava alternando entre as cores azul, vermelho e branco. Foi o que bastou para a procura por produtos semelhantes disparar na internet. Segundo levantamento feito pelo site Mercado Livre, em menos de 24 horas (entre domingo, 21h e segunda, 22, às 12h) as buscas por tênis com led aumentaram 605%.

O calçado original, feito pela Simon Jersey está em pré-venda no site da marca inglesa por £ 35,99 (aproximadamente R$ 153), mas marcas brasileiras já se adiantaram para fazer a versão brasileira do tênis. O modelo da Schutz, que custa R$ 520, esgotou no e-commerce da grife ainda na pré-venda. Já a Vizzano anunciou que o seu tênis com led chegará nas lojas em outubro.