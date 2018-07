SPFW anuncia datas da próxima edição

Fast fashion: Isabeli Fontana no desfile de Karl Lagerfeld para a Richuelo, na última edição da SPFW, que ocorreu em abril Foto: Daniel Teixeira/ Estadão

A próxima edição da São Paulo Fashion Week, principal evento de moda do País, já tem data marcada: ocorre entre os dias 24 e 28 de outubro, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. Nomeado de SPFW N42 - já que não há mais a divisão em inverno e verão -, o evento terá pela última vez o formato tradicional de desfiles. Como noticiado em março em primeira mão pelo Estado, a partir de 2017, a semana de moda seguirá o modelo see now/buy now, ou seja, as coleções não serão mais pautadas pelas estações e chegarão às lojas logo após a apresentação nas passarelas.