Solange Knowles conta que Bjork e Lauryn Hill são suas inpirações de estilo

Solange Knowles e outras lançadoras de tendência estrelam nova campanha da Michael Kors Foto: Divulgação

Pela primeira vez, a Michael Kors decidiu fazer uma campanha para lançar sua coleções de bolsas do outono 16. Batizado de The Walk, o ensaio tem fotos feitas nas ruas de Nova York e é estrelado por lançadoras de tendência, como a cantora Solange Knowles, as modelos Soo Joo Park e Nina Agdal, e a princesa Olympia, da Grécia. Dona de um estilo único, Solange fala de street style e sua relação com Nova York a seguir.

Quem são seus ícones de estilo?

São tantas pessoas, lugares e experiências.... Alguns dos meus ícones de estilo são Erykah Badu, Bjork, Kate Bush e Lauryn Hill, mas também sou inspirada pelos meus amigos. Minhas amigas Melina e Armina Mussa têm um estilo incrível.

Qual seu lugar favorito no West Village, em Nova York, onde foram feitas as fotos?

O restaurante Miss Lily's. Quando tinha 13 anos, visitei a Jamaica e desde então volto para lá todo ano, às vezes mais de uma vez. A cultura realmente deixou uma marca na minha alma, tanto que quando era adolescente estudei muito sobre a filosofia rastafári e virei vegetariana por quatro anos. O Miss Lily's me lembra daquela época e do paraíso que é a Jamaica... É uma fatia da ilha no meio de Manhattan. A energia, a música e a vibe sempre estão lá.

Qual o melhor livro que leu nos últimos anos?

"Citizen", da Claudia Rankine bagunçou minha mente. Um amigo meu tem uma livraria em Marfa, no Texas, e me deu esse livro de presente de aniversário. É um livro de poesia honesto e maravilhoso sobre a existência negra. Na verdade, eu emprestei para um amigo, mas é o tipo de livro que você quer ler algumas vezes para deixar as palavras ressoando.