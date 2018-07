'Será algo disruptivo', diz Tommy Hilfiger sobre coleção com Gigi Hadid

As peças da Tommy x Gigi chegam nas lojas de todo o mundo dia 10 de setembro Foto: Divulgação

Disruptivo. A palavra do momento, que significa algo fora dos padrões e provocador, foi repetida diversas vezes na manhã desta sexta, 9, em Nova York, durante entrevista do estilista Tommy Hilfiger e da modelo Gigi Hadid. A coleção criada pela dupla será apresentada ainda hoje com uma grande festa no Píer 16 durante a Semana de Moda de Nova York. "Será algo disruptivo, nunca feito antes", afirma Hilfiger. "O tema será Nova York. Teremos carrinhos de hot dog e batata frita, duas lojas em que as novas peças poderão ser compradas e uma de artigos vintage da Tommy."

O formato "veja agora, compre agora" foi levado a sério pela marca, que também disponibilizará todas as peças online. Aproveitando a grande influência de Gigi nas redes sociais (só no Instagram ela tem 22,5 milhões de seguidores), tudo será transmitido em tempo real nas redes sociais da grife e da modelo. "Não sei explicar meu sucesso online. Só posso dizer que sempre foi tudo muito natural, comecei postando adolescente e as coisas foram acontecendo", diz a modelo de 21 anos.

O desfile-show ainda será exibido ao vivo em um telão na Times Square. "Realmente queríamos ouvir o consumidor: ele quer acesso rápido, mas sem deixar de fora a experiência da coleção e da compra", explica Tommy. "É incrível depois de tanto tempo de mercado poder fazer algo assim, realmente inovador."