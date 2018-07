Sephora abre inscrições para 3ª edição da Beauty Run

Acontece dia 12 de outubro a 3ª edição da Beauty Run, corrida da Sephora. Foto: Rodrigo Capela

Estão abertas as inscrições para a Sephora Beauty Run, cuja terceira edição ocorre no dia 12 de outubro no Parque do Povo, em São Paulo. Só para mulheres, a competição une o estilo de vida saudável com o melhor do mundo da beleza. Espera-se que mais de 2 mil mulheres se inscrevam para participar do circuito de 6 km. Além do kit corredora com camiseta, viseira e short-saia, elas receberão mais de R$ 500 em produtos de marcas como NARS, Shiseido e Biotherm, miniaturas da Urban Decay, Benefit, DKNY e Caudalie e um voucher de 15% de desconto em lojas físicas e site da Sephora.

As inscrições podem ser feitas no site da marca e custam R$ 250