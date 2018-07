Semana de Moda de Paris começa repleta de motivos tropicais e camadas

Paule Ka verão 2017. Foto: AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK

Vários designers fazem a sua estreia em algumas das maiores grifes de luxo do mundo na Semana de Moda de Paris, etapa final do calendário primavera/verão 2017 de moda feminina das capitais mundiais da moda. Os fashionistas estão aguardando ansiosamente a primeira coleção da nova diretora de criação da Christian Dior, Maria Grazia Chiuri, que deixou a maison italiana Valentino e apresenta sua primeira linha para a marca francesa na sexta-feira, 30.

Chiuri é a primeira mulher a ocupar a diretoria de criação da alta-costura feminina, ready-to-wear e acessórios nos 70 anos de história da Dior, e segue os passos de estilistas como John Galliano e Raf Simons. Seu parceiro de criação de longa data, Pierpaolo Piccioli, irá debutar como diretor de criação exclusivo da grife Valentino no domingo.

Yves Saint Laurent verão 2017, a primeira coleção assinada por Athony Vaccarello. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Entre as marcas que também desfilaram nesta terça-feira está a Saint Laurent, com o estilista belga Anthony Vaccarello assinando a sua primeira coleção como diretor de criação, substituindo Hedi Slimane, que teve sucesso ao introduzir looks no estilo rock chic para a marca. Vaccarello, conhecido por seus desenhos assimétricos, assinava a criação da marca Versus Versace, do grupo italiano Versace, e também tem sua própria marca.