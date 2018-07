Sem ostentação: Kylie Jenner usa blusa de 13 reais

Kylie Jenner usou top de 13 reais Foto: Reprodução/Instagram

Irmã mais nova de Kim Kardashian, Kylie Jenner vive desfilando por aí com bolsas grifadas, relógios de diamantes e roupas recém-saídas das passarelas.

Por isso, uma foto postada pela socialite em seu Instagram no último final de semana chamou atenção dos internautas.

Uma foto publicada por Kylie (@kyliejenner) em Out 7, 2016 às 6:24 PDT

Kylie compartilhou uma imagem em que está no quintal de sua casa usando um top branco canelado da rede de fast fashion Topshop, que custa US$ 4, aproximadamente 13 reais. A peça ainda aparece disponível na loja online da marca, porém não entrega no Brasil. Para equilibrar o visual, a jovem de 19 anos combinou a blusa com colar de diamantes. Coincidentemente - ou não -, o look quase sem ostentação de Kylie coincide com o momento difícil pelo qual a irmã está passando - na última semana, Kim teve seu quarto de hotel em Paris invadido por assaltantes, que levaram cerca de US$ 10 mil em joias.