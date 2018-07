Selena Gomez incluiu yoga entre suas atividades para tonificar o corpo

Foto: Divulgação

Para manter seu corpo saudável e tonificado, Selena Gomez pratica diversas atividades físicas, incluindo o yoga. Sua treinadora, Amy Rosoff Davis, revelou os segredos da cantora para ficar com tudo em cima.

"Selena ama yoga, dança e pilates. Nós também fazemos muitos exercícios para definir o bumbum. Se você manter a mesma rotina, você fica entediada e quer desistir da academia. Malhar deve fazer parte do seu estilo de vida, não uma obrigação ou fardo. Torne seus exercícios engraçados ao mantê-los novos e fazendo algo diferente todos os dias. Selena e eu fazemos tudo desde pilates, dança cardio, até yoga e spinning - a lista continua", disse a profissional ao site Byrdie.com.

Segundo Amy, Selena precisa de um treinamento bastante flexível por conta da agenda cheia da cantora: "As atividades mudam todos os dias propositalmente. Eu treino e defino 30 minutos de cardio pelo menos entre quatro e seis vezes na semana. Eu faço tonificação e alongamento seis dias por semana. Às vezes minha agenda só permite 20 minutos, mas meu lema é ser flexível com a vida e com o treino do cliente."