Saiba quais são os quatro principais erros de maquiagem, segundo a blogueira Camila Coelho

Camila Coelho tem 2,8 milhões de inscritos em seu canal no You Tube Foto: Divulgação

A blogueira Camila Coelho está acostumada com grandes audiências. Ela tem 2,8 milhões de inscritos em seu canal do YouTube (link?), no qual apresenta tutorias de maquiagem. Mesmo assim ela confessou ter ficado nervosa ao ministrar sua primeira aula de make, que ocorreu nesta quarta-feira, 9, em uma sala de cinema do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Ela deu dicas de beleza ao vivo e respondeu perguntas do público. Após a apresentação, em que usou produtos da nova coleção da Nars, ela conversou com a imprensa e contou ao ‘Estadão’ quais são os principais erros que as mulheres cometem ao usar cosméticos. Confira.

1. Exagerar na sombra

“Marcar muito os olhos durante o dia, com muitas sombras, acaba pesando.”

2. Usar pó translúcido embaixo dos olhos

“Muita gente erra e nem percebe ao usar aquele pó translúcido embaixo dos olhos. Em foto fica superbranco e dá aquele efeito 'urso panda'.”

3. Marcar muito o contorno do rosto

“O contorno existe para valorizar a sua beleza e eu incentivo as mulheres a usarem, mas tem que tomar certo cuidado, a pele não pode ficar marcada.”

4. Iluminar em excesso

“Quando você exagera no iluminador pode dar a impressão de que a sua pele está oleosa. Eu indico usar iluminador no alto da maçã do rosto, no nariz e, em maquiagens especiais, no alto dos lábios.”

Camila Coelho em sua primeira aula de maquiagem Foto: Divulgação

Apesar de toda a experiência e dos anos fazendo tutorias de maquiagem, Camila contou que também já cometeu um desses deslizes. “Já exagerei no contorno. Por isso hoje sempre tiro uma foto, faço um vídeo da maquiagem ou confiro perto da luz natural de uma janela antes de sair, porque esse tipo de equívoco você percebe apenas depois”, afirmou a blogueira.