Veja os modelos de casacos que vão dominar o inverno

Modelos de casaco em alta na temporada são oversized e minimalistas ou jaquetas bomber superdecoradas Foto: Reprodução/ Lookbook

Renovar o guarda-roupa de casacos nesta temporada não vai ser tão complicado, pois há duas principais tendências para o inverno: os com modelagem oversized e as jaquetas bombers. E ambos passam mensagens opostas. “Os primeiros são super minimalistas, sofisticados e com foco no design”, afirma a consultora de estilo Bia Paes de Barros. “Já as jaquetas são mais esportivas, um bom contraponto para quebrar produções muito arrumadinhas.”

Outra novidade está na cartela de cores. Se quiser um visual ainda mais atual, ao optar por casacos de modelagem ampla, prefira os de cores claras, como rosa, azul e branco. Para não deixar o visual romântico e óbvio demais, fuja da tentação de combiná-los com saias ou vestidos. A dica de Bia é apostar em jeans com lavagem clara, mais modernos e atuais. Ainda no quesito cor, o casaco caramelo, um clássico do guarda-roupa, também volta como curinga e cai bem em produções invernais mais sofisticadas.

Dentro da mesma tendência dos casacos amplos, os longos, que chegam na altura do calcanhar, fizeram sucesso nas ruas durante o inverno no hemisfério norte. “Vale montar produções com calças cropped ou skinny, que embora não esteja tão em alta com a febre das modelagens mais soltas, é uma boa opção para equilibrar as proporções”, diz Bia.

Para a jaqueta bomber, a ideia é exatamente o oposto. Por ser mais esportiva, ela pede looks românticos, como uma saia evasê ou com plissados e vestidos soltinhos, como os camisola. “É claro que ela funciona com jeans, mas esta é a combinação esperada. É mais legal surpreender”, diz Bia. Na hora de escolher uma bomber para chamar de sua, procure as bem decorados, com cores fortes, mistura de tecidos, bordados ou detalhes metalizados nada básicos.