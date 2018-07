Ryan Murphy fala sobre possibilidade de Lady Gaga interpretar Donatella Versace em série

Em 2013 Lady Gaga encarnou Donatella para um editorial da Versace. Foto: Divulgação

Antes mesmo da segunda temporada ir ao ar, o terceiro ano dasérie "American Crime Story" já está dando o que falar. Depois de abordar o polêmico caso "O.J. Simpson x The People", a produção irá contar a história do assassinato do estilista Gianni Versace, que foi morto em sua própria mansão em 1997 por Andrew Cunanan, que se suicidou oito dia depois. A série é baseada no livro "Vulgar Favors”, da escritora Maureen Orth.

Em uma entrevista ao Entertainment Week, Ryan Murphy, o produtor da série, deixou a resposta no ar ao ser questionado sobre Lady Gaga interpretar o papel de Donatella, irmã do estilista e atual diretora criativa da Versace. Durante a conversa, o repórter afirmou que a cantora seria "a Donatella perfeita" e o produtor respondeu "Você acha? Não sei".

Alguns indícios apontam que Lady Gaga poderia sim viver a estilista nas telinhas. Ela já interpretou o papel em um editorial da Versace e fez uma música em homenagem à Donatella, além de ser atriz de outra série de Murphy, "American Horror Story".