Rihanna apresenta sua segunda coleção para a Puma durante a Semana de Moda de Paris Foto: AFP / Timothy A. CLARY

Mais um motivo para aguardar ansiosamente a Semana de Moda de Paris: Rihanna anunciou que irá apresentar sua segunda coleção para a Puma na capital francesa no dia 28 de setembro. "É um sonho para mim poder apresentar a minha segunda coleção Fenty Puma by Rihanna em Paris", declarou a cantora em comunicado. "Criei essa coleção de maneira muito diferente e sinto que o tema e conceito se encaixam perfeitamente com cidade, que é uma das minhas favoritas."

O desfile está marcado para ocorrer em dois horários (17h30 e 20h30, horário de Paris) e será transmitido via Tidal.