Quem são as influenciadoras digitais que faturam alto e fazem sucesso entre adolescentes

Gabi Lopes, Nah Cardoso e Manu Gavassi estrelam campanha da marca jovem recém-lançada My Favorite Thing(s) Foto: Instagram

Nah Cardoso, Manu Gavassi e Gabi Lopes são as digital influencers mais queridas pela geração dos jovens que cresceram com a internet. Juntas, elas contam com mais de 8,5 milhões de seguidores no Instagram. E estão presentes em todas as redes sociais, com canais no Youtube, páginas no Facebook, perfis no Snapchat e contas no Twitter.

Leia também: O fenômeno das instabloggers

Foi com foco nesta turma que vive a vida online e quer tudo ao mesmo tempo agora que nasceu a nova My Favorite Thing(s), nova marca do Grupo La Moda (também dono da Lança Perfume). A estratégia de lançamento contou com a participação das três influenciadoras - além da atriz Thaila Ayala -, que viajaram para Los Angeles, participaram da campanha e, claro, registraram tudo nas redes sociais.

A campanha da My Favorite Thing(s) é estrelada pelas influenciadoras digitais e pela atriz Thaila Ayala Foto: Lu Prezia

Seguindo a proposta jovem e urbana, o artista americano KaCey Cal fez intervenções no resultado final das fotos. "As influencers são importantes porque não vendemos apenas roupas, mas uma atitude perante a vida", afirma Giancarlo Bedin, COO do grupo La Moda. "De alguma forma, essas meninas agregam um pouco do estilo que queremos expressar."

Conheça mais sobre Nah Cardoso, Manu Gavassi e Gabi Lopes.

Nah Cardoso Foto: Reprodução/Instagram

Nah Cardoso: autoajuda teen

Idade: 23 anos

Seguidores no Instagram: 3,9 milhões

Canal no Youtube: Nahcardosovideos

Profissão: influenciadora digital

Fenômeno das redes sociais, Nah Cardoso nunca planejou o sucesso. "Minha relação com a internet sempre foi espontânea. Costumava compartilhar minha vida e minhas coisas normalmente", afirma a blogueira. Só em seu canal do Youtube, ela tem mais de 1,6 milhão de inscritos. Seus vídeos tem mais de 60,9 milhões de visualizações: a web serie #NahRua, em que ela dá carona para amigos famosos como as atrizes da novela Carrossel Larissa Manoela e Maísa Silva, é a mais popular de seu canal.

A paulista é conhecida por compartilhar mensagens de superação e alegria com seus seguidores. "Tenho essa vibe de passar uma mensagem e entrar na vida da galera. Eles sentem que podem contar comigo como uma amiga, uma conselheira", conta Nah, que costuma ouvir que ajudou jovens a curar doenças como depressão. "Uma vez conheci uma menina que estava fazendo quimioterapia e saiu do hospital só para me visitar. Ela não podia ir para a escola, então ficava vendo meus vídeos." Outra característica dela é o feed impecável no Instagram: todas as fotos são pensadas para funcionar em conjunto, com o mesmo filtro e a mesma luz, contando uma história. "Mas não existe uma receita de sucesso. É preciso colocar a sua essência."

Manu Gavassi Foto: Reprodução/Instagram

Manu Gavassi: cantora fashionista

Idade: 23 anos

Seguidores no Instagram: 3,2 milhões

Canal no Youtube: ManuGavassiVEVO

Profissão: cantora

Quando tinha 15 anos, Manu Gavassi começou a postar vídeos no Youtube tocando violão e cantando músicas de seus artistas favoritos - Taylor Swift e Justin Bieber. Uma gravadora acabou gostando do que viu e a música virou a profissão de Manu. Ela já lançou três CDs Manu Gavassi (2010), Clichê Adolescente (2013) e Vício (2015), em que divide as dores e delícias de crescer. "Eu me exponho muito nas minhas letras. Conto tudo o que acontece comigo, minhas dúvidas, medos, erros e acertos", diz. "Por isso as pessoas se identificam. Tenho uma relação próxima com meus fãs."

Além da música, Manu faz sucesso nas redes sociais por causa de seu estilo "gótica suave". Isso sem contar os posts bem humorados e as fotos das cachorrinhas Yoko e Rita. "Na internet, as pessoas percebem quando é de verdade e quando não é."

Gabi Lopes Foto: Reprodução/Instagram

Gabi Lopes: atriz globetrotter

Idade: 22 anos

Seguidores no Instagram: 1,5 milhões

Canal no Youtube: Gaabilopesg

Profissão: atriz

Ela já participou da novela "Malhação", estrelou os filmes "Vende-se Ilusões" e "O Último Virgem" e fez sua estreia em Hollywood com um curta-metragem. Ainda assim, recebe críticas por também ser youtuber. "Em todo vídeo que posto alguém comenta que não sou atriz de verdade", conta Gabi Lopes, que fala sobre viagens e estilo de vida com os mais de 66 mil inscritos em seu canal no YouTube. "Ninguém imagina que eu tenho 13 anos de profissão, só que como fiz sucesso primeiro na internet, ainda não tive tempo de estourar como atriz."

Ela usa as redes sociais para divulgar seus trabalhos e compartilhar fotos das viagens que faz - só em 2015, foram 11 países visitados. Para ela, a internet ajuda a quebrar a distância entre o espectador e quem está na televisão. "Assim, meu público vê meu lado como pessoa. Gosto de fazer parte de algo tão revolucionário como o Youtube, em que cada um tem sua própria emissora", afirma Gabi. "Quando olho para trás, percebo o quanto fomos pioneiras de um movimento."