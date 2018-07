Quando a moda emociona: nudez e poesia na passarela do Rio Moda Rio

No desfile da grife carioca Mara Mac, no Rio Moda Rio, as modelos entraram na passarela segurando livros. A apresentação abordou a poesia da vida e as transformações do universo Foto: Fotosite/divulgação

“Neste mundo em que chegamos e aparecemos vindos de lugar nenhum, e do qual desapareceremos em lugar nenhum, ser e parecer coincidem. Nada e ninguém existe nesse mundo cujo próprio ser não pressuponha um espectador.” Faz sentido pensar na frase da filósofa alemã Hanna Arendt no contexto de um desfile de moda, com modelos altas, magras e lindas exibindo roupas bonitas, caras e bem construídas. No caso, as peças criadas pela estilista Mara Mac Dowell, da grife Mara Mac, que leu o trecho acima, de Hanna Arendt, na passarela de sua apresentação na semana de moda Rio Moda Rio.

O desfile começou exatamente às 17h57 de quinta, 17, seis dias antes do solstício de inverno. Quem disse isso foi o físico e pesquisador Luiz Alberto Oliveira, curador do Museu do Amanhã, no Rio, que entrou na passarela para falar sobre a relação do homem com o mundo enquanto as modelos desfilavam. “Tudo o que sabemos passou hoje a se opor a tudo o que somos”, afirmou, citando o poeta Paul Valery. Ele prosseguiu discorrendo sobre nossa compreensão sobre a totalidade, a matéria, as galáxias e o universo.

É curioso como alguém precisa nos lembrar de que nós (e nossas roupas e nossos posts nas redes sociais) somos uma parte ínfima da totalidade. E que ainda assim somos os responsáveis pelo mundo em que queremos viver. Quando Luiz deixou a passarela, uma escavadeira entrou em cena - talvez passando uma mensagem de reconstrução. As modelos voltaram, agora em grupos, segurando livros, desfilando sob o som de uma voz que listava números impressionantes sobre o mundo-caos em que vivemos hoje.

Você sabia que mais de 3 bilhões de dólares foram gastos com forças armadas este ano? Em compensação, 6 bilhões foram destinados à educação. Mais de 20 mil pessoas morreram de fome. E, só hoje, 147 bilhões e 747 mil e-mails foram enviados. Mulheres nuas em balanças penduradas no teto encerraram a apresentação. Naquele fim de tarde, em que lá fora o céu estava rosa e a brisa do mar próxima, ficou a sensação de que precisamos parar. E pensar na poesia da vida, na nossa relação com o universo, com as roupas, com o ser e parecer. “Quis passar uma mensagem de otimismo para tempos tão difíceis", disse Mara nos bastidores, após o desfile.