Principais nomes da moda internacional participam de ciclo de palestras em São Paulo

A especialista em tendências Li Edelkoort é uma das participantes do evento "Fio da Meada" Foto: Divulgação

Alguns dos principais nomes da moda internacional vão participar uma série de palestras promovida pelo Shopping Iguatemi São Paulo em comemoração ao seu aniversário de 50 anos. O evento, batizado como "Fio da Meada", vai contar com a presença de referências no universo fashion como o editor da Vogue América, Hamish Bowles; a especialista em tendências Li Edelkoort; e a jornalista especialista em moda Suzy Menkes. Também vai ter participação dos designers brasileiros Alexandre Birman, Cris Barros, Lino Villaventura, Jack Vartanian, Vitorino Campos e das equipes das revistas Vogue e Bazaar.

O diretor de arte Giovanni Bianco e o artista plástico Vik Muniz também estão confirmados no evento.

O "Fio da Meada" acontece de 19 a 28 deste mês e a entrada custa R$ 30,00.

Confira a programação completa:

19 de outubro, quarta-feira

9h00, Fernanda Feitosa media um bate-papo com Marcello Dantas, curador das comemorações dos 50 anos do Iguatemi São Paulo, Vik Muniz e Rony Rodrigues sobre o resgate da mão do artista na arte contemporânea;

11h15, a jornalista e apresentadora Maria Prata bate um papo com a co-fundadora da Visionaire, Cecilia Dean, onde falam sobre os 25 anos da revista e o futuro da moda.

20 de outubro, quinta-feira

9h00, bate-papo com Mônica Salgado, diretora da Revista Glamour, e o blogueiro Kadu Dantas, sobre como as redes sociais mudaram a moda e como fazer disso um negócio;

11h15, Paulo Borges faz mediação no painel sobre Moda Brasileira com Alexandre Birman, Cris Barros, Jack Vartanian, Ricardo Almeida e Vitorino Campos.

25 de outubro, terça-feira

11h15, Hamish Bowles, editor inglês Internacional da Vogue e colecionador de peças de alta-costura conversa com equipe da Vogue Brasil - Daniela Falcão, Donata Meirelles e Bárbara Migliori - sobre “Memórias de um Colecionador”.

26 de outubro, quarta-feira

9h00, bate-papo sobre Moda Autoral e Identidade Brasileira com Lane Marinho, Silvia Monteiro (Isla), Juliana Ferreira (Isolda) e Paula Hermany (ViX) com mediação de Chiara Gadaleta;

9h00, bate-papo com o fotógrafo Miro e o estilista Lino Villaventura sobre o Processo Criativo em torno da Imagem da Moda;

11h15, Carlos Jereissati Filho, CEO da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, entrevista a inglesa Suzy Menkes, jornalista de moda conhecida internacionalmente, que esteve à frente da Internacional Herald Tribune por 25 anos e agora colabora com a Vogue mundial;

15h00, bate-papo com Giovanni Bianco e convidados especiais sobre a Percepção, mídia e imagem.

27 de outubro, quinta-feira

9h00, Hélio Rosas media um painel sobre Fotografia de Moda nos Tempos Digitais com os fotógrafos Gleeson Paulino, Gui Paganini e Felipe Hellmeister;

9h00, Equipe da Carta Editorial - Patrícia Carta, Camila Garcia, Luigi Torre e Dudi Machado -discorrem sobre o tema ‘See Now, Buy Now’ e os desdobramentos da moda;

Das 14h00 às 19h00, o diretor de arte Giovanni Bianco recebe recém-formados e estudantes em um Open House na Lounge One para opinar sobre seus trabalhos.