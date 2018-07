Polêmicos, os mules e tamancos são os sapatos da temporada. Veja como usar

Os mules são os sapatos do verão. Foto: Divulgação/Mansur Gavriel

No limbo fashion durante muitos anos, os mules estão de volta. Eles aparecem em novas versões flat e mais elaboradas e estão nas coleções atuais de diversas lojas do País. Um pouco fashionista e “man repeller”, o modelo também é aposta de marcas internacionais, como Gucci, Stella McCartney e Mansur Gavriel, e ganhou as ruas do mundo todo.

“Para usar o mule de um jeito atual, aproveite os comprimentos curtos e as peças do momento, como a pantacourt. O look body com a calça mais curta e mule é tendência e promete fazer sucesso no verão”, afirma a jornalista de moda Luiza Brasil, que é braço direito da consultora Costanza Pascolato. “Quem não quiser arriscar, pode apostar nas cores claras, como cinza, bege e rosa-bebê. Os tons pastel também dão um ar moderno e despojado ao sapato”, acrescenta.

Os modelos flat são a maior novidade da estação. Além de estilosos, eles são confortáveis e práticos. “Os mules de salto baixo são extremamente cool. Valem o investimento”, diz Luiza.