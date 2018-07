Poder sobre rodas: marca de luxo lança filme sobre mulheres skatistas

O conto "That One Day" faz parte da série "Woman's Tale", da Miu Miu. Foto: Divulgação

O poder feminino é mesmo a pauta da vez. O novo filme da série "Woman's Tale", projeto de curtas da grife italiana Miu Miu, conta a história de uma jovem skatista americana em sua jornada de auto-descobrimento.

Ao ser intimidada e diminuída por homens em uma pista, a menina conhece um grupo de skatistas mulheres que a apoiam e mostram que sororidade existe.

Desde 2011, a Miu Miu convida diretoras do mundo todo para criar curta-metragens que celebram a mulher contemporânea. Batizado de "That One Day", o 12º filme do projeto, que aborda o universo do skate e da cultura street, foi dirigido pela americana Crystal Moselle. As roupas, claro, são da Miu Miu.