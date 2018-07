Piercing no septo é nova tendência entre atrizes e cantoras

Bella Thorne em Los Angeles. Foto: John Salangsang/Invision/AP

A americana Bella Thorne causou arrepios nas redes sociais na segunda-feira, 10, dia do seu aniversário. Isso porque a atriz postou um vídeo que mostrava o seu septo (cartilagem entre as narinas) sendo perfurado. O brinco no nariz é tendência entre modelos, atrizes e cantoras, como Rihanna, Scarlett Johansson, Yasmin Brunet e Manu Gavassi.

Conhecida pelo papel de Cece Jones em “Big Love” e “Shake It Up”, Bella será a protagonista da série teen ‘Famous In Love’, com estreia marcada para abril de 2017 nos Estados Unidos. Resta saber se a sua personagem vai deixar o piercing à mostra!