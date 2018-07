Patriotismo até nas unhas: veja os esmaltes diferentes da Olimpíada

A nadadora sueca Sarah Sjöström conquistou ouro nos 100 metros femininos e mostrou suas unhas azuis com detalhes dourados Foto: MIchael Sohn/Ap

A escolha da cor para pintar as unhas pode parecer uma bobagem quando se é uma atleta olímpica, mas as participantes do Rio 2016 estão caprichando para levar a expressão “vestir a camisa” até as unhas. Bandeiras, estrelas e cores vivas nas pontas dos dedos das competidoras estão chamando a atenção nas fotografias, principalmente, quando estão ao lado de medalhas.

As mais ousadas reproduzem as bandeiras dos seus países com esmaltes, mas as que investem em opções menos literais, como pintar as unhas usando a cartela de tons do uniforme. “A nail art é um jeito de colocar a personalidade nas unhas. O esmalte é um acessório divertido que combina com o espírito da Olimpíada”, diz Patrícia Porta, coordenadora de marketing da Impala.

Para quem quer aderir a nail art patriótica, a coordenadora do Congresso de Manicure da Beauty Fair, Alexsandra Sala, sugere deixar a meia lua (região próxima à cutícula) da cor natural e o restante da unha com a do país escolhido. “Pode-se trabalhar ainda com adesivos e abusar do brilho e glitter”, complementa Alexsandra. A cobertura fosca é outra opção para variar o acabamento.

Detalhes com grafismo são uma opção criativa para fugir das bandeiras e, neste caso, é possível fazer um desenho diferente para cada unha. Nesta proposta, é importante usar as cores para dar harmonia ao conjunto. “Aposte na inglesinha, que traz a pontas das unhas pintadas com as cores mais chamativas, ou na filha única, pintando apenas uma unha de cor diferente das demais. "Outra opção é a ‘unha esponjada’, na qual se usa uma esponja para fazer um degradê de até três cores na mesma unha”, sugere a responsável pelo Marketing e Desenvolvimento da Mohda Cosméticos, Marcela Goulart.