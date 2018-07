Patrícia Poeta grava reality show de moda no GNT

Patrícia Poeta em inauguração de loja no shopping Mooca. Foto: Priscila Meireles

A apresentadora Patrícia Poeta inaugura mais um projeto em sua nova fase. Com lançamento marcado para o primeiro semestre de 2017, ela comandará um reality show de moda no canal GNT. "Caixa de Costura" é uma competição entre costureiros, com júri formado pelos estilistas André Lima e Isabela Capeto.

O programa também contará com convidados especiais e vai mostrar como customizar roupas. O desenvolvimento sustentável também é um dos temas do reality, em que os competidores vão correr contra o tempo para elaborar peças.

Patrícia Poeta foi substituída por Renata Vasconcellos na bancada do "Jornal Nacional", da Rede Globo, em 2014. Hoje ela apresenta o "É de Casa", da mesma emissora, aos sábados.