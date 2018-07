Ousadia, polêmica, passarinhos e recortes vazados marcam os looks do tapete vermelho do Emmy

Kristen Bell, uma das mais bem vestidas da noite, usa vestido Zuhair Murad. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Foi divertido ver os artistas (principalmente as atrizes) circular pelo tapete vermelho do Emmy. A alta moda das estrelas da TV é mais leve e autêntica do que o das grandes premiações cinematográficas. E guarda boas surpresas. Viola Daves, de pink-cheguei, poderosa, confiante, acertou em cheio e brilhou de Marchesa. Claire Danes, toda de dourado, com a pele igualmente bronzeada, também estava bonita usando um longo da Maison Schiaparelli.

Sophie Turner, a Sansa de "Game Of Thrones", escolheu um vestido tipo camisola todo transparente da Valentino. Lindo! Emily Ratajkowski chegou ao lado de Zac Posen, estilista que assinou o seu vestido. O modelo tipo sereia azul marinho ressaltou o corpo da modelo, que complementou o visual com um make poderoso e olhos delineados em azul royal.

Kristen Bell surgiu com um longo da alta-costura francesa da Zuhair Murad. Famoso pelos vestidos exuberantes de festa, o estilista apostou em flores e passarinhos nos bordados do longo.

Vestido coluna foi um basiquinho recorrente da noite. A atriz Tatiana Maslany apostou em um look assim, de Alexander Wang. Emilia Clarke, que concorre novamente ao prêmio de melhor atriz coadjuvante em série dramática pelo papel em "Game Of Thrones", também. Ela usou um Valentino nude brilhante reto e singelo, com decote drapeado.

O elenco infantil de Stranger Things estava uma graça. Gaten Matarazzo usou colete e gravata borboleta xadrez, Caleb McLaughlin vestiu blazer azul marinho com estampa floral e Millie Bobby Brown chegou de vestido preto com sobreposição de tule bordado da Red Valentino.

Já faz um tempo que os seriados norte-americanos ameaçam destronar as produções de Hollywood – para alguns já conseguiram. A moda no tapete vermelho do Emmy também vai muito bem, obrigada. Se atualmente parece haver mais autenticidade, ousadia e surpresas nos seriados do que no cinema, a cerimônia mostrou que as estrelas da TV também estão no caminho certo quando o assunto é moda.