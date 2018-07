Os três looks de noiva de Helena Bordon

As celebrações da união da blogueira e empresária Helena Bordon e do banqueiro Humberto Meirelles duraram quase um mês Foto: Reprodução

Foram três festas em São Paulo e St. Barth, sem contar os eventos paralelos. As celebrações da união da blogueira e empresária Helena Bordon e do banqueiro Humberto Meirelles duraram quase um mês. Começaram com o casamento no civil em um cartório de São Paulo, no dia 30 de abril, continuaram com a cerimônia religiosa no dia 7 de maio na igreja São José, também na capital paulista, e terminaram com três dias de festa na ilha caribenha de St. Bath, onde o casal festejou oficialmente a união no último sábado, 28. Para cada ocasião, é claro, a noiva usou um look especial.

O mais recente (e talvez mais comentado) foi o vestido assinado pelo estilista Francisco Costa, da Calvin Klein, usado na cerimônia à beira-mar em St. Barth. O modelo nadador com flores bordadas nas costas tinha um ar praia, e era ao mesmo tempo minimalista e elegante. Nos pés, nada de salto: sapatilhas Aquazzura com detalhes em renda e amarração. Os cabelos foram arrumados pelo cabeleireiro Marcos Proença em um coque soltinho e a maquiagem, também leve, foi feita por Nadia Tambasco.

Para a cerimônia religiosa, semanas antes, Helena optou por um longo Valentino vintage, usado por sua mãe, Donata Meirelles, no casamento com o publicitário Nizan Guanaes. O destaque aqui vai para o véu, assinado pelo brasileiro Sandro Barros, ultra longo e tradicional. Para o casamento civil, evento mais discreto de todos, a noiva foi de terninho e camisa brancos e tênis.