O vestido de Gisele, o luxo de Anitta e a alegria de constatar que cada povo tem seu jeito de vestir

Ao som de Garota de Ipanema, Gisele cruzou o Maracanã vestindo um modelo assinado por Alexandre Herchcovitch Foto: AP Photo/David Goldman

É sempre divertido observar a diversidade de estilos na festa de abertura da Olimpíada. Ainda mais quando o espetáculo é no Brasil, e a organização dá show de criatividade e emoção, com direito a shows de música, dança e moda. Entre os artistas nacionais, Gisele Bündchen arrasou desfilando glamourosa com um vestido de paetês dourado assinado por Alexandre Herchcovitch. Ao som de Garota de Ipanema, com a imagem de Tom Jobim projetada, ela atravessou o Maracanã com seu andar incomparável usando um modelo brilhante supersexy. O look foi uma encomenda da figurinista da cerimônia, Claudia Kopke, a Herchcovitch, que também desenhou a produção de Regina Casé para a ocasião.

Gisele e o estilista trocaram ideias sobre o modelo, feito com um tecido especial que, mesmo de paetês, tem fluidez e se molda perfeitamente ao corpo. Herchcovitch contou ainda que buscou um tom de dourado leve similar ao cabelo e à pele da übermodel. Caetano Veloso, de preto, e Gilberto Gil. de branco, também vestiram trajes com grife - no caso, a Osklen, e cantaram ao lado de Anitta, bem sexy em um modelo cheio de recortes assinado pela estilista especialista em moda praia de luxo Adriana Degreas.

Mas não foram só os artistas que brilharam. A delegação brasileira deu show de elegância com o uniforme oficial criado por Lenny Niemeyer em parceria com a rede C&A. A estampa tropical, o blazer azul e o simpático chapéu de palha refletiram a alegria e emoção dos atletas e do País. Quanto às roupas dos times olímpicos, diversidade é a palavra-chave.

Houve quem levou à sério a recomendação de vestir trajes de sartoria, refinados e com alfaiataria, como a Itália, cujos atletas usaram peças assinadas por Giorgio Armani, e a França, cujos looks são da Lacoste. Houve quem traduziu o espírito esportivo em produções - por exemplo a Alemanha, com uma curiosa sobreposição de legging, short e casaco prateado. E houve ainda os que optaram pelo traje típico, como os atletas da Arábia Saudita, de Camarões e Tailândia. Cada um a seu modo, esbanjando estilo e emoção.