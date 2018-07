O que o jeans tem a ver com esporte?

O jogador Neymar Jr. participou da campanha da marca italiana Replay Foto: Divulgação

Os mais conectados com a moda já devem ter ouvido falar no athleisure, um termo que descreve um estilo de roupa adequado ao esporte e lazer, ou seja, algo confortável com “pegada fashion" e, ao mesmo tempo, com característica de activewear (a conhecida roupa de academia).

Quem se lembra do termo leisurewear? O termo, que ficou conhecido na década de 1980, designa roupas usadas nas horas de lazer, geralmente no fim de semana, e pode ser confundido facilmente com o activewear. Apesar de as fronteiras parecerem ter se diluído, a moda sempre é uma das primeiras a construir pontes entre um estilo e outro, criando novas possibilidades.

Reflexo do nosso tempo, em que a qualidade de vida e a busca constante entre o pessoal e profissional, bem estar e prazer, tendem a caminhar juntos na exigida performance da vida urbana (ou do cotidiano). E o esporte faz a conexão entre essa necessidade. A moda acompanha o movimento. O athleisure vem exatamente como resposta à evolução de estilo de vida, no qual a última onda são os fitsters - esportistas que exibem seus corpos saudáveis vestidos por belas roupas que ultrapassam o espaço esportivo, estendendo a seus programas diários postados constantemente nas redes sociais.

A invasão da roupa esportiva na moda é principalmente resultado da influência da geração millenium, mais desprendida de padrões sociais e de códigos de vestir, que colocou as roupas esportivas no dia a dia. Observando o número de pessoas que se vestem com joggings, leggings e calças de ioga em qualquer lugar ou ocasião, dá para entender que não é à toa que há uma crescente quantidade de empresas que estão entrando no jogo do athleisure. Elas apostam em coleções denominadas "after sport” ou "gym-to-the-office”, deixando claro que athleisure está se tornando mais do que uma tendência.

No jeanswear não é diferente. As marcas estendem suas coleções para linhas fitness ou after sport. Skinnies e leggings são peças chave para este estilo, que une perfeitamente o urbano e o esportivo; a forma, o conforto e a mobilidade. Alguns exemplos: a italiana Replay, que vem apostando na união do jeans com esporte em campanhas com o atacante Neymar e a modelo Alessandra Ambrósio testando a máxima performance de resistência e movimento atléticos e do cotidianos no active jeans.

Na sequencia, surgiu no Brasil o jeans hyper skin mostrando uma nova experiência do denim em academia. E a Colcci, que lançou recentemente a coleção Extreme Power, jeans com máximo stretch em vídeo de alta performance esportiva. O caminho inverso também existe. Marcas de esporte estão criando linhas que se estendem ao estilo de vida, entrando assim no universo da moda. O jeans, com certeza, surge como uma aposta na coleção dessas marcas, como a Puma em parceria com Evisu há algumas estações.

Mas o namoro entre o jeanswear e o athleisure não acontece por acaso. O denim vem evoluindo ao extremo, com performance atléticas, ou seja, máxima elasticidade para conforto, forma e mobilidade, melhores aspectos e toque devido aos acabamentos e mais o mix de fibras para quem quer estar confortável e elegante em qualquer situação, 24 horas por dia.

Em um mundo cada cada vez mais sem fronteiras e de estilos múltiplos, a roupa naturalmente acompanha o mesmo movimento. O jeans, cada vez mais esportivo une tudo isso: praticidade e resistência da roupa de trabalho; versatilidade, informalidade e elegância do casual; boas performances do esporte, sem contar os acabamento inteligentes que permitem redução de suor, odor e tudo o mais que demanda um estilo de vida polivalente. Na categoria de praticidade, versatilidade e mobilidade, o jeans é ouro, afinal a Olimpíada vai passar, mas a maratona urbana continua. E o jeans acompanha também, na mesma velocidade.

*Sueli Pereira tem mais de 20 anos de experiência no setor têxtil e atualmente é gerente de comunicação e moda na Santista Jeanswear.