O pai é necessário

Homem chora, arruma casa, cuida dos filhos e quer se cuidar também. É vaidoso, multifacetado e vive relações sociais de maneiras diversas e singulares. Em um futuro próximo é bem capaz que use maquiagem. Você concorda? De acordo com pesquisas e estudos antropológicos encomendados e consultados pela Natura, não cabem mais rótulos antiquados para o comportamento masculino atual. Nem pesa tanto assim a imagem do pai tradicional, que é arrimo da família.

“O homem de hoje é o que é, sua personalidade só não está mais sendo abafada”, diz Denise Figueiredo, diretora de marca e consumidor da Natura. Em entrevista ao Estado, Denise fala mais sobre o novo perfil do homem contemporâneo, do amor recente dele pela barba e de como a discussão sobre o papel dos gêneros vem ajudando o homem a se libertar de estigmas para ser quem ele, de fato, é.

Na foto, Denise Figueiredo, diretora de marca e consumidor da Natura Foto: Divulgação/Natura

O que mudou no homem contemporâneo em relação ao seu comportamento social?

O homem hoje é multifacetado e singular. Estamos descobrindo nos estudos antropológicos e pesquisas que consultamos que o homem está passando por uma transformação e que ele precisa de um espaço para se expressar, já que ele também foi muito padronizado na sociedade. Foi imposto a ele ser o arrimo de família, ser o homem que não chora nem tem sentimentos. E isso já não faz mais nenhum sentido.

O homem quer passar uma imagem diferente, ter um novo papel na sociedade?

Ele já verbaliza esse novo papel na sociedade. A primeira coisa que constatamos é que eles estão se libertando desses padrões de gênero impostos e que estão aceitando e vivendo mais os sentimentos, assumindo alguns papeis, inclusive escolhas e opções sexuais. Quando ele escolhe ter uma companheira e resolve ter filhos, esse homem não só participa, mas é parte da construção familiar.

Podemos dizer que o pai hoje, em geral, é um pãe (junção das palavras pai e mãe)?

Ele é um pãe, sim, porque não existe mais essa coisa de “ajudar”na casa. O pai é necessário. Ele faz parte de toda a criação. A gente vê isso bem no documentário "O Começo da Vida". Pelos estudos, constatamos que quando o bebê é colocado sobre o pai, ele desenvolve a oxitocina (hormônio que, entre suas funções, é responsável por desenvolver o apego e empatia entre as pessoas). A Natura, por exemplo, acabou de anunciar a licença de paternidade de 40 dias para seus funcionários. É um começo. Sabemos que em certos países a licença é até maior, mas achamos importante o homem poder estar presente nesse momento tão importante tanto para a criança quanto para a mãe.

Hoje em dia, os homens são necessários não só financeiramente, mas emocionalmente na estrutura familiar Foto: Divulgação

O homem se permite ser mais emocional hoje em dia?

O homem é o que é, sua personalidade só não está mais sendo abafada. Ele está deixando as emoções surgirem e, o mais curioso, é que ele está cada vez mais vaidoso, se cuidando mais.

O que mudou no consumo de beleza masculino nos últimos 20 anos?

O homem ainda é bem mais simples no consumo do que a mulher, porém atualmente a relação dele com o cosmético está mais natural. Começou com o desodorante, depois veio o perfume, e hoje os cuidados com o cabelo já fazem parte da rotina. Uma característica importante do homem moderno é o culto à barba. Hoje o homem cuida dessa barba, que tem formato, tem jeito e tem cheiro.

Em números, já podemos perceber um aumento de vendas dos produtos faciais nos últimos tempos?

O mercado de skincare masculino ainda é muito pequeno. Mas neste momento isso não importa, pois o que precisamos é mostrar para os homens que esse cuidado faz bem. O homem já cuida do cabelo, da barba... Por que não cuidar do rosto?

E quanto aos produtos para a barba, há como mensurar?

A maior parte da população faz a barba com sabonete, não usa espuma. Analisando o mercado de produtos para barba, você vê que ele é grande por causa dos aparelhos de barbear. Esse hábito faz parte da cultura, porém a cultura está se transformando. Hoje a barba possui uma série de códigos, seja de uma tribo, seja para passar uma mensagem. Veja o cantor Liniker, por exemplo, que usa barba e batom. E qual é o problema? Nenhum! A estética dele serve para passar uma mensagem. É legal estudar esses códigos, que estão mudando muito.

O homem moderno e está cada vez mais vaidoso e se cuidando mais. Foto: Divulgação/Natura

Você acha que demora para o homem aderir à maquiagem?

Quem sabe no futuro ele vai querer usar maquiagem? Por que não? Eu acho que não será uma maquiagem feminina. Será uma maquiagem para realçar o olho lindo que ele tem, por exemplo. Uma maquiagem pensada para ele. Outro dia, vi um cara maquiado com lápis de olho. Tipo Johnny Depp. Achei o máximo.

Quais são os planos da Natura para o mercado masculino?

Há uma grande transformação acontecendo no mundo hoje com a discussão do que é o gênero, qual o novo papel do homem e qual o papel da mulher. Na minha opinião, discutir o homem sem discutir a mulher, e vice-versa, é impossível porque existe uma interdependência muito grande. É fascinante ver que a transformação está acontecendo de maneira muito rápida. Um dia vamos abrir o olho e o mercado masculino vai dar um boom.