O look de vencedor de Michael Phelps fora das piscinas

Michael Phelps costuma usar sua parka antes das competições Foto: EFE/EPA/BERND THISSEN

A essa altura, metade do planeja já conhece o meme #PhelpsFace - ou, em português, #caradePhelps. A imagem do maior campeão olímpico de todos os tempos viralizou na internet depois que ele foi flagrado se preparando para prova dos 200 metros borboleta de um jeito furiosamente assustador. Enquanto seu rival, o sul-africano Chad Le Clos tentava intimidar o nadador americano fazendo movimentos de lutador de boxe, Phelps abaixou a cabeça e vestiu o capuz de seu casaco, lançando sobre o rival um olhar mortal.

Para muitos, a reação de Phelps foi só metade do apelo daquele momento impagável. Grande parte dos espectadores começaram a se perguntar quem teria criado essa espécie de "armadura com capuz" - uma parka azul bandeira até os joelhos, com linhas vermelhas nos braços e no peito, e listras brancas no capuz.

A peça, feita pela Arena - marca que produz as roupas da equipe olímpica norte-americana de natação - pode ser a ruptura de moda mais nova da Olimpíada, mais ainda do que foram as boinas Roots dos jogos de inverno de 2002, em Salt Lake City, ou que o confuso cardigã criado por Ralph Lauren para a cerimônia dos jogos de inverno de 2014, em Sochi, na Rússia.

Um dos vários itens que a Arena criou para o time - entre calças térmicas, jaquetas, camisetas e chinelos - a parka tem um valor prático que vai além do fashionista ou do simbólico. Pouca gente tem ideia das condições de dentro da arena olímpica, onde a temperatura ambiente pode ser mais fria que o olhar de Phelps. "Nos treinos preparatórios para a Olimpíada, em Omaha, algumas semanas atrás, estava com 32°C e 90% de umidade do lado de fora, mas não fazia mais que 15°C na área da piscina", declarou Steve Ozmai, porta-voz da marca italiana Arena, por email. "Os fãs entravam de short e camiseta e saindo de casaco".

O público também vai poder usar a parka de Phelps (assim como a maioria das peças usadas pelos nadadores norte-americanos) em um futuro próximo. "Nós fizemos essa peça exclusivamente para os membros do time em tributo às suas incríveis conquistas", disse Ozmai, acrecentando que uma coleção similar a usada pelos atletas estará disponível em pontos de venda da equipe de natação e na loja online da marca assim que os jogos acabarem.