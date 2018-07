'O calendário de moda está em ruínas; Estou cansada desse sistema', diz Donatella Versace

Donatella Versace comanda as marcas Versace e Versus Versace. Foto: Estadão

O formato see now/buy now está revolucionando o mundo da moda. As semanas de moda de Nova York e São Paulo já declararam que irão se adaptar para as coleções chegarem mais rapidamente nas lojas - tanto que, na última SPFW, marcas abriram mão de seus desfiles para investir na novidade. Enquanto isso, a Federação Francesa de Moda comunicou que em Paris as coisas irão permanecer da maneira tradicional.

Agora foi a vez de Donatella Versace, diretora da Versace e da Versus Versace, declarar sua opinião sobre as mudanças no mundo da moda: "O calendário está em ruínas. Estou cansada desse sistema. Acho que o negócio das marcas de luxo está para mudar de maneira radical, estamos todos pensando no que fazer".

A estilista afirmou ser contra colocar nas lojas a coleção imediatamente após o desfile. "Isso só funciona para marcas que são menos importantes, especialmente as que tem no público alvo os jovens da internet", disse ela. Donatella também declarou ser contra outro grande movimento da moda, o sem gênero.

Segundo ela, a Versace faz coleções completamente diferentes para homens e mulheres, que são retratados como pessoas fortes e sensuais e seria impossível mostrar os dois da mesma maneira com a mesma coleção. "Com um desfile só, eu teria que usar os mesmos tecidos e não quero fazer isso", afirma.