‘O bairrismo é uma bobagem que já nos prejudicou demais’, afirma curador do Rio Moda Rio

Carlos Tufvesson ficou conhecido nos anos 2000 por sua moda festa Foto: Divulgação

Famoso nos anos 2000 por sua moda festa, Carlos Tufvesson sempre mostrou engajamento para fomentar a moda carioca. Ele é filho da estilista Glorinha Pires Rebelo, queridinha da nata da cidade, cresceu em uma confecção, estudou na Itália e, de volta ao Brasil, realizou desfiles no extinto Fashion Rio e em antigas edições da São Paulo Week. Recentemente, formou e presidiu o Conselho de Moda do Município do Rio de Janeiro e, agora, assume a curadoria do Rio Moda Rio a convite do empresário Luiz Calainho, um dos idealizadores do evento. “Precisamos de um novo formato de semana de moda, mais dedicado ao público e ao consumidor, que estimule as pessoas a se encantarem com a moda”, diz Tufvesson. Sobre os diferenciais da nova fashion week, o mercado e a disputa entre Rio e São Paulo, ele fala na entrevista a seguir.

Qual a importância do Rio Moda Rio para a moda brasileira?

Há 20 anos, a gente não tem essa entrada de novos investidores no mercado de moda. O Rio Moda Rio é uma plataforma que quer incentivar a moda o ano inteiro. Além dos desfiles, teremos até o fim do ano um concurso de novos estilistas, workshops e uma premiação voltada aos profissionais da área. É uma proposta nova.

Qual é essa proposta?

Fazer algo diferente. Como estilista, já participei de várias semanas de moda no Brasil, mas o modelo tradicional não faz mais sentido. Precisamos de um formato mais dedicado ao público e ao consumidor, que estimule as pessoas a se encantarem com a moda e se apaixonarem por ela. As fashion weeks estão muito fechadas para nós, profissionais do setor. Uma semana de moda não é isso. Nós, estilistas, não trabalhamos para isso. Eu quero que o cara que não conhece meu trabalho, mas é apaixonado por moda, tenha a oportunidade de estar lá, vendo o desfile e sendo apresentado a algo diferente.

A ideia é democratizar o acesso aos desfiles e à moda?

Sim. E causar emoção, desejo. Teremos venda de ingresso ao público. As salas de desfile serão absolutamente diferentes de uma apresentação para outra, por exemplo. Não tem aquele formato fixo da passarela no meio com as arquibancadas nas laterais. Incentivamos cada estilista a exercer sua criatividade e mostrar seu trabalho de uma forma original. Além disso, seguimos o conceito do “see now, buy now”, sem dividir coleções por estações. Nosso acordo é que pelo menos 20% do desfilado esteja à venda em seguida nas lojas próprias das marcas. É uma transição que está ocorrendo na moda mundial.

Há espaço para duas semanas de moda no Brasil?

O Brasil é do tamanho da Europa e as duas semanas (Rio Moda Rio e São Paulo Fashion Week) têm propostas completamente diferentes. O bairrismo é uma bobagem que já nos prejudicou demais. A arte não tem bairro. A arte não tem cidade. Precisamos passar por cima disso. A moda é brasileira e a grande força do Brasil está no mercado interno. Não temos como concorrer com preços lá de fora exportando. A moda precisa ser vista pelo poder público como atividade econômica. A prefeitura do Rio teve a primeira iniciativa de encarar a moda como atividade econômica que é.

Não é arriscado realizar um evento grande, com investimento de R$ 15 milhões, em meio à crise?

Na crise, crie. A criatividade é o que pode nos salvar. O Brasil não tem produção de massa, não é uma China. Precisamos encarar isso. O formato do Rio Moda Rio permite que pessoas que gostam de moda venham e se encantem. Porque é isso que gera consumo. O mercado está em crise e precisamos achar alternativas para que ele volte a crescer. O que estamos propondo agora é uma alternativa.