O alfaiate que tem como clientes Jay Z e LeBron James

Guy Wood (sentado) faz ternos sob medida para uma clientela super exclusiva Foto: Brad Ogbonna for The New York Times

O rapper The Notorious B.I.G. gostava de suéteres Coogi. Mas quando precisava de um terno, ia a Guy Wood. Desde 1992, com a grife 5001 Flavors, Wood faz ternos sob medida e acessórios para uma clientela que inclui Jay Z, LeBron James, Fat Joe e Will Smith.

“Qualquer coisa que você imagine, nós fazemos”, diz Wood. “Ninguém precisa mais ir de loja em loja procurando coisas que não existem.” Em 2012, com membros da família e um amigo, ele abriu a Harlem Haberdashery, no 245 da Avenida Lenox (Malcolm X Boulevard). A loja tem de tudo em roupas, de ricos ternos de brocado a bonés da linha “Billionaire New York”.

Você faz jaquetas de motociclista exclusivas...

Podemos pegar um tecido que não é usado nesse tipo de roupa e fazer uma jaqueta. Fizemos uma de neoprene, com desenho escocês. Ficou fabulosa. Teve outra de lã branca. Compro os tecidos e couros de fornecedores e estamparias locais. Mas não vou revelar meus segredos.

Você tem uma linha própria de denim?

Sim, é denim cru. Fazemos, por exemplo, jeans colantes para usar com sapato social. O que aconteceu foi que o hip-hop ficou adulto. Agora todo mundo quer uma linha mais clean: calças bem cortadas, camisas e camisetas mais discretas – nada daquelas quatro números maiores. Essa tendência morreu. Voltará em 25 anos.

Como você entrou em alfaiataria?

Minha mãe era costureira, peguei seu jeitinho. Em confecção, sigo os princípios básicos: pode-se encurtar ou encompridar uma jaqueta, mas não acrescentaria um capuz a seu blazer. Talvez para gravar um vídeo ou para outra ocasião, mas no estilo pessoal você quer algo simples, uma coisa que dê para usar mais vezes. Posso escrever seu nome com luzinhas piscando nas costas de sua jaqueta, mas você usaria isso novamente?

Você também toca a linha Billionaire New York?

Essa é de meu filho Guy Jr. É feita na mesma fábrica, mas as criações dele são mais chamativas, mais “cheguei”. Se eu fizer um smoking convencional, ele faz um mais incrementado. Guy Jr. é Las Vegas, e eu, Atlantic City.

Tradução de Roberto Muniz