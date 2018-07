Nike lança coleção em parceria com a Liberty of London

Nike lança modelos com estampas da Liberty of London Foto: Divulgação

É primavera no hemisfério norte e a Nike celebra a estação e a proximidade do verão com uma coleção florida. A gigante dos esportes seu uniu à britânica Liberty of London para criar a coleção NikeCourt x Liberty - inspirada no jogo de tênis e nas flores miúdas características da grife inglesa.

Os modelos chegam ao e-commerce e às lojas no dia 23 de junho Foto: Divulgação

Modelos clássicos de tênis (o NikeCourt Tennis Classic, o Air Max Thea, o Benassi Slide e Cortez) foram estampados à mão com a padronagem exclusiva, batizada de Dawn Meadow (campina da alvorada, em inglês), que é composta de flores como anêmona branca, morrião-dos-passarinhos, London Pride e Cornus sanguínea – espécies que colorem os jardins selvagens e campos bucólicos do Reino Unido. A partir de 23 de junho, a linha estará à venda em Nike.com e lojas selecionadas.