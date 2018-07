Na SPFW, Miss Brasil Raissa Santana é assediada pelas marcas

Raissa Santana no desfile do Experimento Nohda. Foto: Fernanda Figueiredo

A nova Miss Brasil Raissa Santana tem mesmo um lado fashionista. Depois de fazer sucesso com looks coloridos nas redes sociais, ela foi conferir o desfile do Experimento Nohda na São Paulo Fashion Week nesta terça-feira, 25. A apresentação rolou no Teatro Oficina, no centro da cidade, e é um mix de todas as marcas do grupo de Patricia Bonaldi.

Com um vestido com renda e bordados da marca Apartamento 03, do estilista Luiz Cláudio, ela chamou a atenção e causou burburinho na entrada do desfile. Em exclusividade ao Moda e Beleza Estadão, Raissa contou que sempre gostou de moda. "É maravilhoso ter as marcas mais bacanas disponíveis para mim. Meu estilo é bem variado. Adoro comprimento mídi e peças versáteis, como a camisa branca."