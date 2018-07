Na Aquazzura, obras de arte nos seus pés

Sapatos da marca italiana Aquazzura Foto: Jennifer S. Altman/The New York Times

A nova loja da Aquazzura na Madison Avenue vende sapatos que completam o vestuário perfeito: de escarpins de cores vivas a sapatos com saltos menos altos com cordões que dão volta no tornozelo e terminam em pendentes que dançam aos passos de uma mulher.

Nas fotos do site da marca, Follow My #Aquazzurasteps, os sapatos atuam como uma pontuação visual: listras em zigue-zague espelham as linhas de corte perfeito de um blazer, as ankle boots em harmonia com a barra do jeans, o bico de um sapato azul ou vermelho alegra os olhos quando aparece sob uma saia preta longa. Esta mulher está elegante.

Na verdade as mulheres com quem a marca italiana de sapatos colaborou (Olivia Palermo em 2014 e Poppy Delevingne em 2015 tiveram pequenas coleções) são mestres da preparação de fotos. A mulher Aquazzura está completa em todos os detalhes. Os sapatos têm ate nomes para essas mulheres (Linda, Alexa, Milla, Christy, Karlie, Matilde, Gigi).

“O que está faltando hoje na moda são coisas simplesmente bonitas”, disse Edgardo Osorio, um dos fundadores da marca em 2011, quando tinha 25 anos, em entrevista a W Magazine em março. “É como se o interessante hoje para você tivesse de ser depressivo e desordenado, mas isto é totalmente ridículo”.

A loja é imaculada e simétrica. Olhei para a esquerda e a direita: dois espelhos com molduras pomposas, duas arcadas em branco e preto, duas prateleiras douradas, dois divãs rosa pálido. Na frente uma mesa circular de mármore repleta de sapatilhas de bico fino (US$ 675 a US$ 1.050) em inúmeras cores, e o mesmo sapato em cores vermelha, amarela, verde, azul etc. A mensagem parece ser esta: sapatilhas que você coleciona, escarpins que você cobiça.

Caminhei pela loja sentindo meus pés sem meias em meu mocassim. Não uso escarpins há mais de dois anos. Parei para ver um par deles fabricado com uma espécie de fibra obtida do abacaxi na Achilles (US$ 975) e algumas sandálias com pompons brilhantes (US$ 825). Escolhi um par.

Mas estava usando calças de ginástica e minhas unhas dos pés não estavam feitas. Os sapatos pareciam quentes. O fato de imaginar como meus pés e pernas reagiriam é um trabalho feminino exaustivo. O trabalho com a beleza, a expectativa de parecer perfeitamente arrumada para o olhar externo, está em mim, não no espaço.

Uma semana depois retornei. Mas primeiro fiz uma parada no novo Met Breuer, ala contemporânea do Metropolitan Museum of Art, que fica no mesmo bloco. Uma das mostras, intitulada “Unfinished: Thoughts Left Visible”, era uma exposição de trabalhos inacabados. Esboços, linhas, toques de fundo, etc, ansiedade e abandono, tudo estava visível. Parei para ver um Klimt inacabado, “Posthmous Portrait of Ria Munk III”.

Ria Munk cometeu suicídio depois de seu noivo acabar com a relação e sua família encomendou o retrato, mas nenhum os satisfez. O que está na mostra foi a terceira tentativa de Klimt. Nele o rosto de Ria Munk está completo, expressão é confiante e brilhante. O que está completamente inacabado é o vestido, rabiscado em carvão com uma minúsculo sapato de bico fino visível por baixo da barra do vestido. Klimt não chegou à conclusão do que esta mulher complicada deveria vestir.

Listras em zigue-zague espelham as linhas de corte perfeito de um blazer, as ankle boots em harmonia com a barra do jeans, o bico de um sapato azul ou vermelho alegra os olhos quando aparece sob uma saia preta longa Foto: Jennifer S. Altman/The New York Times

Na loja, uma luz mágica. Ryan Korban, designer de interiores que também projetou os espaços de Alexander Wang, Edon Manor e Fivestory, privilegia espelhos e recebendo a luz do entardecer, as prateleiras a refletem nas paredes. Pedi para experimentar um par de sapatos de salto médio de camurça (US$ 725).

Fiquei surpresa quando tirei as pesadas sandálias de couro Feit e descobri que um par de escarpins que jamais usei se ajustaram muito bem nos meus pés. Os sapatos Aquazzura são tão confortáveis que os recomendo mesmo a uma cariátide. “Você pode andar sobre o mármore também”, disse a vendedora.

O piso em forma de tabuleiro de xadrez brilhava tanto que provavelmente hesitei. Sei que os sapatos são fabricados com uma palmilha de espuma de memória sob a planta do pé e utilizam uma camurça flexível que se ajusta à forma dos seus pés. No final do dia, e enquanto experimentava os sapatos, a vendedora, que usava um escarpin de camurça de salto mais baixo, sentou-se ao meu lado no sofá.

Amarrei e desamarrei vários pares, incluindo um par de ankle boots coloridas (US$ 695) que parecem ter sido pintadas a pinceladas.

Tendo esquecido que não estava mais num museu, perguntei: “Posso tirar uma foto?”.

