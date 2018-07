Músico The Weeknd estrela campanha de rede de fast fashion

O cantor The Weeknd é o novo rosto da H&M Foto: Reprodução/Instagram

Músico foi confirmado como novo modelo da coleção para a primavera 2017, que se chamará 'Selected by The Weeknd'

O músico The Weeknd é a estrela da campanha da coleção da H&M "Spring Icons Selected by The Weeknd", desenvolvida em parceria com a XO, marca do cantor canadense, com lançamento previsto para março de 2017.

Em seu Instagram, The Weeknd anunciou a novidade: "Empolgado para anunciar que estrelarei a nova campanha da HM e XO em março de 2017 #HMSPRINGICONS".