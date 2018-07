Modelos fazem campanha contra matança de elefantes

A holandesa Doutzen Kroes é embaixadora da campanha Foto: Divulgação

Vale tudo em nome da moda? Para as tops Doutzen Kroes, Raquel Zimmerman, Fernanda Ly e Frederikke Sofie, não. Elas estrelam a campanha #KnotonMyPlanet, que alerta para a mataçã de elefantes para a extração de marfim, matéria-prima usada em joias, acessórios e objetos de decoração.

A extração resulta na morte de um animal a cada 15 minutos, um total de 30 mil mortes por ano. Por isso, a organização Elephant Crisis Fund uniu suas forças com grandes nomes da moda para concientizar sobre o risco de extinção do mamífero - nos últimos sete anos, um terço da população mundial do animal foi morta.

A brasileira Raquel Zimmermann é uma das modelos da campanha Foto: Divulgação

As modelos posaram para as lentes Daniel Jackson usando broches da Tiffany & Co. para pedir doações para o projeto no site (link) e a ajuda do público nas redes sociais. Elas sugerem que as pessoas façam um nó, seja no cabelo, nas roupas ou nos acessório e postem uma foto com a #KnotOnMyPlanet. As modelos Cara Delevingne, Joan Smalls, Miranda Kerr e Linda Evangelista já participaram da campanha e postaram vídeos e fotos no Instagram.