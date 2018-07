Modelo transgênero é um dos principais destaques da SPFW

A modelo trangênero Valentina Sampaio estreia hoje na SPFW Foto: Divulgação

'Trans' é o tema desta edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) e deve se manifestar de muitas maneiras, mas a questão do gênero é um debate atual e impossível de fugir. Portanto, a modelo Valentina Sampaio, 21 anos, promete ser uma das principais atrações deste segundo dia de evento. A cearense vai desfilar às 10h30 para a marca À La Garçonne, no Museu de Arte de São Paulo (MASP).

A estreia na SPFW é um marco na carreira da modelo, mas Valentina já tem uma grande conquista no currículo. Ela é a primeira transexual a representar L’Oréal Paris no Brasil. A jovem estrelou uma campanha publicitária da marca de cosméticos ao lado de modelos e atrizes como Grazi Massafera, Juliana Paes, Isabeli Fontana, Taís Araújo, Sophia Abrahão, Emanuela de Paula e Ágatha Moreira.

Valentina tem 1.77m de altura, começou a carreira de modelo aos 16 anos de idade, nasceu em Aquiraz, litoral do Ceará, e é filha de um pescador e uma professora. Nesta edição da SPFW, Valentina também estará nas passarelas de Fernanda Yamamoto e Vitorino Campos.

Acompanhe a modelo no Instagram:

☀ Uma foto publicada por Valentina Sampaio (@valentts) em Dez 20, 2015 às 2:09 PST

Além de atrair os holofotes por ter Valentina Sampaio na passarela, a grife À La Garçonne chama atenção do mundo da moda, pois tem como estilista Alexandre Herchcovitch, um dos designer mais consagrados do Brasil. Há seis meses, ele deixou o comando de sua própria marca, que pertence ao grupo In Brands, e assumiu como estilista a À La Garçonne, loja de seu companheiro Fábio Souza. À La Garçone vai apresentar uma coleção que aposta na reutilização de materiais antigos e recria peças vintage, seguindo a direção criativa de Fábio.

Outro destaque do dia é a estreia da LAB na SPFW. A marca do rapper Emicida vai desfilar às 19h30 e promete transformar peças de street style em alta moda. Ao lado do irmão Evandro Fióti e do estilista João Pimenta, Emicida transformou sua marca já existente, a Laboratório Fantasma, na LAB. Na passarela serão apresentadas peças inspiradas no hip hop. A trilha sonora não vai decepcionar o público: Emicida compôs e gravou um rap especialmente para o desfile.

A semana de moda da capital paulista começou neste domingo, 23, com o desfile da Animale e segue até sexta-feira, 28 . Nesta segunda-feira, 24, desfilam as marcas À La Garçone, às 10h30; Reinaldo Lourenço, às 13h30; Patricia Viera, às 17h30; e Lab, às 20h30.