‘Moda não tem nada a ver com preço’, diz Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa usou vestido curto preto e branco da coleção de verão TVZ Foto: Divulgação

Marina Ruy Barbosa ganhou destaque no mundo da moda recentemente ao usar roupas e acessórios de grifes caríssimas. Ela chegou a ir ao shopping com um look que custava mais de R$ 15 mil reais. A atriz também assistiu aos desfiles da semana de Paris, que ocorreu no mês passado, e desfilou produções milionárias.

Apesar de já ter vestido peças de marcas como Valentino, Louis Vuitton e Gucci, Marina afirma que não escolhe suas roupas com base no valor. "Moda não tem nada a ver com preço", disse em entrevista ao ‘Estadão’ durante inauguração de loja da marca TVZ na Rua Oscar Freire, em São Paulo. “Gosto do que veste bem e escolho o que combina comigo e com meu estilo”, complementou.

Com vestido curto preto e branco e sandália rosa de salto alto, Marina falou que sempre apreciou moda, mas sua relação com o mundo fashion mudou após a temporada na França. “Sou atriz e é isso que eu amo fazer, mas eu gosto de experimentar um pouco de tudo. Recentemente, fui convidada para ir a semana de moda de Paris. Eu estava de férias, tinha feito dois trabalhos seguidos ‘Totalmente Demais’ e ‘Justiça’. Pensei ‘por que não?’. Fui e adorei. Aprendi um pouco mais sobre esse universo, sobre a história de cada marca, a razão pela qual são historicamente valiosas”, contou a atriz que também vestiu Dolce & Gabbana, Elie Saab e Miu Miu para assistir aos desfiles.

A atriz garante que no dia a dia une moda e conforto: usando calça jeans, bata, jaqueta de couro, mas ainda assim não dispensa o salto alto, apenas escolhe sandálias no formato Anabela em algumas ocasiões. “Sempre compro na Zara que tem um preço acessível e oferece rapidamente as tendências de moda”, diz Marina.