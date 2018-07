Miss Brasil 2004 é encontrada morta na cidade de Gramado

Foto: Reprodução/Facebook

Eleita a mulher mais bonita do País em 2004, a Miss Brasil Fabiane Niclotti, de 31 anos, foi encontrada morta em sua casa, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, na noite dessa terça-feira, 28.

Ao E+, a Polícia Civil de Gramado informou que trabalha com a hipótese de suicídio, já que familiares e amigos relataram algumas ameaças da modelo em tirar sua própria vida, feitas poucos dias antes de ser encontrada morta.

O irmão de Fabiane tentou falar com a modelo durante todo o dia, sem sucesso. À noite, por volta das 22h, foi à casa dela - localizada em um condomínio residencial -, tocou a campainha por diversas vezes, gritou seu nome e não foi atendido. Foi quando resolveu acionar a Polícia Militar.

Na casa, os agentes encontraram o corpo de Fabiane deitado sobre sua cama, sem marcas de agressões ou ferimentos, e foi encaminhado para o IML.

Eleita Miss Rio Grande do Sul em 2003 e Miss Brasil 2004, Fabiane Niclotti não obteve grande destaque no Miss Universo, ficando de fora da lista das finalistas do concurso. Em seu 'reinado', ela investiu em alguns trabalhos sociais e passou um período em Londres, na Inglaterra, estudando inglês.