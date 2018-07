Menina com 'cabelo de unicórnio' causa polêmica nas redes sociais

Lyra tem seis anos e muita personalidade! Foto: Reprodução/Instagram

Lyra tem seis anos e muita personalidade. A filha da cabelereira Mary Thomaston vive na Flórida, nos Estados Unidos, e pediu insistentemente para a mãe pintar os seus cabelos no "estilo unicórnio" e raspar as laterais. Depois de consultar a escola da garotinha e descobrir que não havia nenhum restrição, Mary realizou o desejo da filha.

A menina adorou o resultado e posou para fotos que foram postadas no Instagram da mãe. Mesmo usando uma tinta que não é permanente nem tóxica, a cabelereira recebeu muitas críticas por deixar a pequena pintar os fios. “Quando você é um adulto com um cabelo de cores vibrantes, as pessoas dizem que este tipo de coisa é para crianças. É uma contradição”, disse Mary em entrevista ao "The Luxury Spot".

My very own baby unicorn Uma foto publicada por Mary Thomaston (@marythomaston) em Ago 21, 2016 às 7:35 PDT

My little mermaid photo taken by @kiersten_grant #kierstengrantphotography#HairByMaryT#babyunicorn#babymermaid#unicorntribe#howdarling#kidswithcoolhair#undercut#hairtattoo#tealhair#10000orbust Uma foto publicada por Mary Thomaston (@marythomaston) em Ago 30, 2016 às 2:15 PDT